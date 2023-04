The Lord of the Rings: Gollum er ferdig

HQ

The Lord of the Rings: Gollum var ett av spillene som ble hardt rammet av pandemien. Det ble annonsert tilbake i 2019 med en planlagt utgivelse 2021, men dette skjedde åpenbart ikke, og utsettelsene kom på rekke og rad. Heldigvis er ventetiden snart over.

Utviklerne i Daedalic Entertainment forteller at The Lord of the Rings: Gollum har "gone gold", noe som enkelt sagt betyr det er ferdigutviklet. Dermed kan du være ganske trygg på å få spille det på PC, PlayStation og Xbox den 25. mai, mens Switch-utgaven kommer "senere i 2023".