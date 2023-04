The Lord of the Rings: Gollum får en forhåndsbestillingstrailer med ny spilling

HQ

Nacon vil at vi skal forhåndsbestille The Lord of the Rings: Gollum, som lanseres 25. mai etter to års forsinkelser. De er spesielt stolte av den nylig avslørte Precious Edition, som inkluderer ekstramateriale som et lore-kompendium, en Sindarin-voiceover-pakke for alviske karakterer og mye mer som fansen vil sette pris på.

I en helt ny forhåndsbestillingstrailer får vi møte både Gandalf og Gollum med mye spilling, pluss en oversikt over hva Precious Edition har å tilby. Sjekk det ut nedenfor.

The Lord of the Rings: Gollum lanseres til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Ingen forsinkelser er å forvente ettersom spillet gikk til gull denne uken, noe vi rapporterte om nylig.