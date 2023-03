The Lord of the Rings: Gollum får mai utgivelsesdato i gameplay showcase

HQ

The Lord of the Rings: Gollum var et av de første spillene som offisielt ble annonsert for PlayStation 5 og Xbox Series, og skulle lanseres omtrent samtidig som de nyeste konsollene før flere forsinkelser endret disse planene ganske mye. Ventetiden vil imidlertid snart være over, da vi endelig har en lanseringsdato som jeg tviler sterkt på vil bli skjøvet igjen.

Daedalic Entertainment og Nacon har gitt ut et nesten 40-minutters spillutstillingsvindu for spillet, og det avsluttes med å avsløre at The Lord of the Rings: Gollum vil lanseres på PC, PlayStation og Xbox 25. Nintendo Switch-eiere må vente til "senere i 2023".

Når det gjelder selve spillingen, blir vi vist forskjellige deler av spillet med stort fokus på traversering og sniking i det du kan kalle gammeldagse miljøer som minner veldig om klassiske plattformspill.

Vi får se om dette er interessant nok for mange spillere der ute i samme måned som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og kort tid før Street Fighter 6, Diablo IV og Final Fantasy XVI kommer ut.

Hva tror du?