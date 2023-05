The Lord of the Rings: Gollum tar omtrent 20 timer å fullføre

HQ

The Lord of the Rings: Gollum har vært på trappene i lang tid nå siden det ble annonsert i starten av 2019. Nå nærmer det seg endelig utgivelsen, og 25. mai får vi glede av Gollums eventyr. Ifølge utviklerne skal det ta omtrent 20 timer fra start til slutt hvis du spiller avslappet og tar deg god tid slik utviklerne selv anbefaler, men du kan komme deg gjennom historien raskere. Det sier produsent Harald Rieger:

"En avslappet gjennomspilling av spillet med utforsking av de vakkert utformede miljøene og lytting til dialoger vil ta rundt 20 timer. Ivrige eventyrspillere vil kunne fullføre spillet raskere, men vi anbefaler alle å ta seg god tid og puste inn Midgard-luften."

The Lord of the Rings: Gollum vil finne sted åtte år før hendelsene i bøkene og fortelle en helt ny historie om den fiskeelskende ringbæreren.

Hva er dine forventninger til Gollums eventyr?

"Snikende små hobbiter!"

.

Takk, GamingBolt