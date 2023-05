The Lord of the Rings: Gollum-folka ber om unnskyldning for det dårlige spillet

HQ

Uimponerende trailere og flere forsinkelser har heldigvis fått mange til å glemme at The Lord of the Rings: Gollum i det hele tatt ble lansert tidligere denne uken. Jeg sier heldigvis fordi Ben er langt fra den eneste som mener spillet er veldig dårlig. Disse reaksjonene har nå fått utviklerne i Daedalic til å komme med en unnskyldning.

I Twitter-innlegget står det:

"Vi vil gjerne beklage oppriktig for den underveldende opplevelsen mange av dere har hatt med The Lord of Ring: Gollum ved utgivelsen. Vi erkjenner og beklager på det sterkeste at spillet ikke innfridde forventningene vi hadde til oss selv eller til vårt dedikerte fellesskap. Vi ber om unnskyldning for den skuffelsen dette kan ha forårsaket."

Greit nok. Det er fint å se utviklere og utgivere stå ved sine feil, men gjør de virkelig det? Her er hva teamet sier om spillets fremtid:

"Vi forstår at et spills suksess avhenger av spillernes glede og tilfredshet. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene deres, og vi har lyttet aktivt til stemmene deres, lest kommentarene deres og analysert den konstruktive kritikken og forslagene dere har kommet med.

Utviklingsteamet vårt har jobbet iherdig med å løse feilene og de tekniske problemene mange av dere har opplevd. Vi er opptatt av å gi dere oppdateringer som gjør at dere kan nyte spillet fullt ut."

Bugs og de tekniske problemene er bare en liten del av Bens problemer med spillet, for mange av de grunnleggende elementene er heller ikke tilfredsstillende. De fleste av dem er nesten umulige og svært dyre å fikse, så ville litt polering være nok til å gjøre The Lord of the Rings: Gollum til en suksess eller i det minste ok? Hva tror du?