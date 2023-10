HQ

Vi har vært ganske velsignet med The Lord of the Rings-spill opp gjennom årene. Det være seg filmatiseringene, Lego-eventyrene, Middle-earth: Shadow of -serien og fler. Det har vært mange interessante og overbevisende The Lord of the Rings titler. Men tidligere i år endret The Lord of the Rings: Gollum dessverre alt dette og satte en stor skamplett på dette fantasy-universet, og la dermed et enormt press på utvikleren Free Range Games for ikke å gjøre noe dumt med sin survival crafting-tittel, The Lord of the Rings: Return to Moria. Det har de heldigvis ikke gjort.

Return to Moria er et av de eneste prosjektene i hele Middle-earth-serien som har forsøkt å utforske den fjerde tidsalderen og hva som skjedde etter hendelsene i The Lord of the Rings. Som tittelen på spillet antyder, er det en gruppe dverger ledet av Gimli i brorskapet som drar tilbake til fjellriket Moria, med den hensikt å gjenerobre det fra gobliner og andre fæle skapninger som lurer der, og gi det tilbake til sin fordums prakt. Haken er at historien aldri kommer så langt, for helt i begynnelsen av spillet finner du den ensomme dvergen din (eller dvergparet ditt hvis du slår deg sammen med en venn) fanget i Moria uten noen klar vei ut etter et sammenbrudd, noe som betyr at du bare har ett alternativ - å dra dypere inn i mørket i håp om å finne en alternativ utgang.

Herfra byr spillet på en rekke overlevelsesmekanismer. Du må håndtere sult og utmattelse, helse og utholdenhet, og en rekke andre mindre systemer, som temperatur og mørke, som hvis de ikke kontrolleres, vil føre til at dvergen din får uhensiktsmessige dempninger som påvirker deg helt til du fikser dem. Overlevelsessystemene er ikke like krevende som i for eksempel Sons of the Forest, men du må være oppmerksom hvis du vil holde deg i live i fjellets mørke dyp.

For å holde deg i live kan den smarte dvergen din bygge og konstruere alle slags gjenstander og strukturer som gjør det mulig for ham eller henne å skape en trygg havn der han eller hun kan ta en pust i bakken, tilberede mat, lagre utvunnede og innsamlede ressurser og mye mer. Dette er en konstruksjonspakke som minner om Fallout 76 og andre overlevelsesspill med crafting-elementer, ettersom det handler mer om å sette sammen definerte byggeklosser for å bygge den strukturen og de fasilitetene du trenger. Generelt sett er Return to Moria mindre et byggespill og mer et utforskende crafting-spill.

Og dette er viktig å vite, for i motsetning til andre overlevelsesspill er det en slags historie i hjertet av Return to Moria. Selv om du kan bruke så mye tid du vil på å utvinne og bygge ting, er målet først og fremst å unnslippe Moria, og for å gjøre det må du hele tiden vandre gjennom de forlatte hallene, bekjempe horder av nisser og orker og oppdage nye materialer og oppskrifter som gjør at du kan bygge gjenstander av bedre kvalitet, utvinne hardere materialer og kjempe mot farligere trusler. For å være sikker på at du vet hvor du skal gå, følger du veipunkter som har en tendens til å lede deg på den samme veien som Fellowship of the Ring tok før deg, mens du finner notater fra Gandalf som åpner veien til historieoppføringer som setter ekstra farge på verden. Forestill deg Minecraft, men i stedet for at spillet ikke holder deg i hånden i det hele tatt, følger du et sett med mål som forteller deg hvordan du kan lage bedre gjenstander, finne sjeldnere materialer og bygge nyttige fasiliteter.

Det er verdt å si at selv om spillet oppfordrer deg til å følge en bestemt vei, er det også en god del spillerstyring involvert. Noen steder i eventyret får du for eksempel beskjed om å bryte deg gjennom en bestemt vegg, men for å komme igjennom trenger du en sterkere hakke, et verktøy spillet ikke forteller deg hvordan du skaffer. I stedet må du utforske området rundt og finne en løsning ved å oppdage nye materialer og gjenstander som låser opp nye håndverksoppskrifter. I dette eksemplet var løsningen å reparere en gammel, sovende smie og deretter forsvare den mot en horde gobliner. Det sier seg selv at dette var litt av en utfordring.

Return to Moria Det er flere av problemene med overlevelsessjangeren i Crafting. Du kan bli sittende fast i rutiner når du hele tiden prøver å finne og samle materialer som du trenger for å lage kraftigere gjenstander, og siden dette er et spill som handler mer om å utforske horisontalt enn vertikalt, vil du bruke mye tid på å gå fra hjemmebasen din og til neste mål - i hvert fall til du oppdager nye baser underveis eller finner de sjeldne materialene som trengs for å lage hurtigreisemarkører. Og så er det alle detaljene som spillet rett og slett er elendig til å forklare. Halvparten av utfordringen i Return to Moria er å finne ut hvilket materiale som gjør hva og hvor man finner det. Det er en lek med prøving og feiling, noe som til tider har sine fordeler, men som i stor grad påvirker tempoet i spillet.

Heldigvis gjør horde-mekanikken og de ulike tilleggsmålene du finner på reisen, det de kan for å holde det hele friskt. Akkurat når du begynner å bli komfortabel med å utvinne en malmåre, angriper en goblinhorde og etterlater dvergen din prisgitt et titalls fiender, og uten skikkelig forberedelse vil dette stort sett alltid bety døden, noe som fører til at du får panikk til du overvinner horden. På samme måte betyr sidemålene som dukker opp og ber deg om å åpne låste kister eller finne og returnere samleobjekter, at du har noe annet å gjøre enn bare å drive gruvedrift - selv om dette er ditt levebrød som dverg.

Med tonnevis av tilpasningsmuligheter og måter å bygge dvergen din på etter eget ønske, en virkelig enorm verden å utforske og kompetente samarbeidselementer som lar deg slå deg sammen med en venn for å erobre og overleve Moria, er det mange ting dette spillet gjør bra - spesielt for den ivrige The Lord of the Rings -fansen som ikke har ønsket seg noe annet enn et spill som slipper dem løs i en del av Midgard. Du vil aldri legge fra deg hakken, på samme måte som Minecraft inspirerte oss alle da det først begynte å ta verden med storm.

Så riktignok er kampene litt enkle, fortellingen i beste fall middelmådig, fiendens AI og handlinger er forferdelige og svært forutsigbare, tempoet er for jevnt, og det er en god del feil når du minerer og river i stykker en vegg med hakken, men bortsett fra disse problemene er Return to Moria en god reprise på de vanligvis ganske morsomme The Lord of the Rings videospillene. Og det er et fullverdig spill. Mange survival crafting-titler debuterer som Early Access-prosjekter, men Return to Moria er en komplett opplevelse fra dag én, og det bør feires i en tid der man betaler full pris for underbakte produkter som bærer løfter om en storslagen fremtid. Bravo, Free Range Games.