The Lord of the Rings: Return to Moria er ferdig på PC, men utsettes på PS5

HQ

Vi er bare dager unna at The Lord of the Rings: Return to Moria debuterer på PC, og i den forbindelse har utvikleren Free Range Games nå kunngjort at spillet offisielt har fått Mithril (eller "gone gold", som resten av bransjen kaller det), noe som betyr at spillet er ferdig utviklet og klart til å bli lagt i hendene på fansen.

Men det er en hake, for utvikleren har også bekreftet at PS5-utgaven av spillet er forsinket og ikke lenger lanseres tirsdag 24. oktober, men i stedet 3. desember 2023.

Når det gjelder hvorfor PS5-utgaven måtte utsettes, uttaler utvikleren: "Vi bruker denne ekstra tiden til å forbedre ulike aspekter ved PS5-versjonen, og for å sikre at vi kan levere høyest mulig kvalitet til PlayStation-spillere. Teamene våre beklager forsinkelsen, og vi er fast bestemt på å levere en fantastisk opplevelse på PS5 i desember." <em>

Kommer du til å spille Return to Moria på PC neste uke, eller har du tenkt å vente til desember med PS5-versjonen?