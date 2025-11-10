The Lord of the Rings: Return to Moria oppfølger ser ut til å være i arbeid

HQ

Mens Ringenes Herre-fans for øyeblikket kanskje har å gjøre med den andre kanselleringen av en MMO som er satt i Tolkiens verden, er det fortsatt nye opplevelser som snart kommer til Midt-Jorden, ettersom en oppfølger til The Lord of the Rings: Return to Moria ser ut til å være i arbeid.

Som oppdaget av Wccftech og opprinnelig fanget av Timur222, skrev en utøvende produsent i Free Range Games som siden har forlatt selskapet om sin erfaring på LinkedIn. Der uttalte hun at arbeidet hennes involverte "tilsyn med livssyklusen etter produksjonen av The Lord of the Rings: Return to Moria franchise (og oppfølger) og en ny uanmeldt IP med et budsjett på 100 millioner dollar og et distribuert team på 130 personer."

For øyeblikket er Return to Moria i ferd med å få en stor bit DLC-innhold i Durin's Folk-pakken, som gir rundt 20 timer med nytt innhold, inkludert et nytt område og rekrutterbare NPC-følgesvenner. Den lanseres 18. november, men det ser ut til at Free Range Games allerede har planer om å gå større og dristigere med en full oppfølger i arbeid.