The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum får premiere i desember 2027, og Jamie Dornan er den nye Aragorn

HQ

Som en del av CinemaCon har Warner Bros. hatt mye å dele om den kommende tilbakekomsten av Ringenes Herre, ettersom det er lagt stor vekt på hva vi kan forvente av den kommende The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmen.

For det første har Warner Bros. bekreftet at filmen vil ha kinopremiere 17. desember 2027, og for å bygge videre på dette har filmens hovedrolleinnehavere blitt navngitt.

Som forventet vil noen av veteranene fra Midgard være tilbake, med Andy Serkis som Gollum, Ian McKellen som Gandalf, Elijah Wood som Frodo, og Lee Pace som tar på seg alvekronen igjen som den kongelige Thranduil.

For å bygge videre på dette har vi blitt fortalt at Kate Winslet skal være med i filmen som Marigol, og Jamie Dornan skal ta over etter Viggo Mortensen som Strider, også kjent som Aragorn.

Det ser selvsagt ut til at vi har mye å glede oss til når denne filmen kommer på kino neste vinter.