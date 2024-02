The Lord of the Rings: The Rings of Power begynner arbeidet med sesong 3

The Lord of the Rings: The Rings of Power er Amazons forsøk på å satse på fantasy med stort budsjett. The Rings of Power følger mange kjente karakterer fra de originale bøkene og filmene, men utspiller seg før Sauron igjen kom til makten, og gir oss et innblikk i livet før Bilbo og Frodo fikk tak i den ene ringen.

HQ

Sesong 1 gjorde det bra med seere, men kritikerne var noe lunkne til serien med tanke på hvor mye arbeid Amazon hadde lagt ned i å realisere den. Selv med all verdens penger kan man ikke fikse middelmådighet, ser det ut til.

Ifølge The Hollywood Reporter ser det likevel ut til at Amazon ikke har tenkt å bremse opp når det gjelder produksjonen av serien. Arbeidet med The Lord of the Rings: The Rings of Power sesong 3 er allerede i gang.

Sesong 2 er ikke langt unna lansering. Etter at innspillingen er ferdig, forventer vi at den kommer tilbake i år, sammen med en annen fantasy-suksess i HBOs House of the Dragon.