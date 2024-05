The Lord of the Rings: The Rings of Power-bilder bekrefter at Rory Kinnear er Tom Bombadil i sesong 2

HQ

Amazon har klart å holde detaljer om den andre sesongen av The Lord of the Rings: The Rings of Power ganske hemmelig. Dette har fått fansen til å spekulere i den lille informasjonen vi har fått, inkludert hvem Rory Kinnear skal spille. Ingen grunn til å spekulere mer.

En pressemelding bekrefter at Rory Kinnear har æren av å være Tom Bombadil i sesong 2 av The Lord of the Rings: The Rings of Power når den starter på Prime Video 29. august.

Et svært interessant valg, ettersom vi aldri fikk se Bombadil i Peter Jacksons filmer, til tross for at han var en minneverdig del av bøkene. Da er det verdt å feire denne anledningen med de fire bildene av Rory Kinnear som Tom Bombadil nedenfor.