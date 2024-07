The Lord of the Rings: The Rings of Power er klar for en actionfylt andre sesong neste måned

HQ

Vi har visst en stund at The Lord of the Rings: The Rings of Power ville være tilbake for sin andre sesong i slutten av august, og vi fikk til og med en tidlig titt på denne oppfølgeren med episoder tidligere i år. Men nå som vi er en måned unna ankomsten på Prime Video, har en lang og full trailer sluppet og gitt oss en teaser av en veldig actionfylt andre utflukt.

Traileren inneholdt ikke bare mange store kampscener, men også korte glimt av forskjellige ikoniske karakterer og monstre, inkludert en veldig ung Shelob the spider, en hær av Barrow-wights, en Sea Worm, Ents og Hill-trollet Damrod (som er basert på Mike Ehrmantraut).

Du kan se den fantastiske traileren nedenfor før The Lord of the Rings: The Rings of Power kommer tilbake 29. august.