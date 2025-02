The Lord of the Rings: The Rings of Power kommer tilbake for en tredje sesong

HQ

Selv om kritikernes og fansenes mottakelse av The Lord of the Rings: The Rings of Power fortsatt er litt ujevn, er det ingen tvil om at serien har stor seeroppslutning. Den ser ut til å være en av Prime Videos største produksjoner, og det er nok derfor det ikke er overraskende å høre at en tredje sesong har fått grønt lys.

Dette er bekreftet via en pressemelding som bekrefter at produksjonen av serien vil begynne denne våren, med filming som skjer på Shepperton Studios i Storbritannia, som vil være det nye knutepunktet for seriens opprettelse. Den tredje sesongen vil ha et par tilbakevendende regissører og en ny, med regitrioen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri og Stefan Schwartz. Selv om det er stort sett alt som er å vite om seriens tredje sesong, bortsett fra det faktum at mange av de eksisterende skuespillerne forventes å gjenta sine roller, har Amazon MGM Studios' TV-sjef, Vernon Sanders, lagt til:

"The Lord of the Rings: The Rings of Power fortsetter å fengsle publikum over hele verden, og vi er begeistret over at en tredje sesong er i gang. Det kreative teamet har en ekstraordinær visjon om hva som skal komme med historier som har fortryllet og trollbundet oss. Vi ser frem til å fortsette denne episke reisen for våre globale kunder, og dykke enda dypere ned i de legendariske fortellingene som har formet Midgard."

Gleder du deg til mer The Rings of Power?