The Lord of the Rings: The Rings of Power kommer tilbake til Prime Video i 2026

HQ

Det er nesten to år siden vi kom tilbake til Midgard for et nytt kapittel i The Lord of the Rings: The Rings of Power historie. Etter at showet startet i 2022, kom den andre sesongen i 2024, noe som betyr at den ikke er bak planen ennå. Det har imidlertid nylig vært frykt for at sesong 3 ikke ville debutere i år, og at den heller ville bli skjøvet til 2027. Dette vil ikke være tilfelle.

Ifølge The Hollywood Reporter, The Rings of Power's tredje sesong vil storme inn på Prime Video innen utgangen av året. Det er ingen referanse til en fast dato ennå eller til og med et mer kortfattet vindu, men hvis du har vært ivrig etter å følge Galadriels bestrebelser når hun fortsetter å kjempe mot Sauron og ondskapens krefter, så er den gode nyheten at du ikke trenger å vente for mye lenger.

En offisiell synopsis for denne neste episoden har til og med blitt delt, og den forklarer følgende: "Vi hopper flere år frem i tid fra hendelsene i sesong to, og sesong tre finner sted på høyden av krigen mellom alvene og Sauron, mens mørkets fyrste prøver å lage Den ene ringen som vil gi ham den fordelen han trenger for å vinne krigen og endelig erobre hele Midgard."

Gleder du deg til mer av Maktens ringer?