The Lord of the Rings: The Rings of Power sesong 3 starter i november

Vi har ventet en god stund på at The Lord of the Rings: The Rings of Power skal komme tilbake til Prime Video for sin tredje sesong (om enn ikke lenger enn vi gjorde mellom sesong 1 og 2), men den gode nyheten er at ventetiden nærmer seg slutten.

Basert på den nylige rapporten som hevdet at The Rings of Power ville komme tilbake innen utgangen av 2026, har en fast dato blitt gitt, med Prime Video som lover at den tredje sesongen vil starte 11. november.

Når det gjelder hva denne runden med episoder vil tilby, legger en kort beskrivelse til følgende: "Sesong tre hopper flere år frem i tid fra hendelsene i sesong to, og finner sted på høyden av krigen mellom alvene og Sauron, mens mørkets fyrste forsøker å lage Den ene ringen som vil gi ham det overtaket han trenger for å vinne krigen, binde alle folkeslag til sin vilje - og til slutt herske over hele Midgard."

I tillegg til all denne informasjonen har Prime Video også delt en første titt på den kommende sesongen med et bilde som viser mørkets fyrste Sauron nok en gang.