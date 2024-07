The Lord of the Rings: The Rings of Power sin andre sesong har et troll basert på Breaking Bads Mike

HQ

Tanken på å ha en karakter fra Middle-earth og brukt i et The Lord of the Rings -prosjekt basert på deg må være enormt smigrende, i det minste antar vi at det er tilfellet mesteparten av tiden.

For i et nylig intervju med Empire ble det avslørt av The Lord of the Rings: The Rings of Power's showrunner Patrick McKay at en snøtrollkarakter var basert på Breaking Bad's Mike Ehrmantraut, spilt av Jonathan Banks.

Trollet det er snakk om heter Damrod the Hill-troll, og om karakteren sa McKay: "[Han] var delvis inspirert av Mike Ehrmantraut i Breaking Bad og Better Call Saul. Hvis du ser på måten han beveger seg på og hans uformelle følelse av styrke."

Vi er ikke sikre på om Banks bør være smigret eller ikke over at en trollkarakter er basert på ham. Når alt kommer til alt, er det nok mange av oss som ville tatt sjansen på å få en ork eller goblin fra Midgard basert på oss selv.