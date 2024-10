The Lord of the Rings: The Rings of Power sin filmfotograf forklarer hvordan man lager severdige nattscener

HQ

Et av de laveste lavmålene i den siste og ganske skuffende sesongen av Game of Thrones var den store, avgjørende kampen på Winterfell mellom de levende heltene og den udøde hæren til Night King og Whitewalkers. Selve konseptet var godt, om enn med noen viktige plottglipp, men hovedproblemet med denne episke episoden er at den fant sted om natten og i utgangspunktet var umulig å se på på grunn av at det var for mørkt. Så med denne enorme tabben i bakhodet, ble du kanskje bekymret da du hørte at The Lord of the Rings: The Rings of Power også hadde planlagt en stor nattepisode.

Heldigvis fant det kreative teamet bak serien og filmfotograf Alex Disenhof en løsning for å sikre at det ikke ble noen store problemer med denne nattepisoden. I et intervju med Collider forklarer han hva han gjorde for å sørge for at serien så bra ut selv i månelyset.

"En måte vi kom på tidligere for å komme oss rundt det, var det faktum at de hadde slynget gigantiske ildkuler mot byen i lang tid. Så vi lot det være rettesnoren vår. Og jeg kunne bruke ekte ild, og falsk ild som vi tente med lys, som nøkkel til mye av scenen. Vi hadde fortsatt denne måneskinnsstemningen som du kan se litt i skyggene, så det blir ikke bekmørkt, men det er fortsatt en stemning i det."

Dette betyr ikke at Disenhof ikke var litt redd for å måtte gjøre denne scenen til virkelighet, for han bemerket også at "som filmfotograf tror jeg at noe av det skumleste du kan lese på en side er "En måneskinnsnatt", fordi det er denne balansen mellom hva som er virkelig, og hva som føles virkelig, og også hva publikum ønsker å se, når det gjelder å fysisk se en historie som blir fortalt."

Nattepisoden var den syvende i serien, som du kan gå inn på Prime Video og se når det passer deg i dag.