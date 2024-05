The Lord of the Rings: The Rings of Power's andre sesong kommer i august

Det er nesten på tide å komme tilbake til Midgard som en del av Amazon Prime Video's The Lord of the Rings: The Rings of Power serie. Det massivt dyre showet kommer tilbake til streameren om noen måneder, 29. august for å være nøyaktig, og med den datoen i tankene har en trailer også blitt delt for å gi oss en teaser av hva den vil servere.

I følge sammendraget vil den andre sesongen av The Rings of Power se Sauron komme tilbake. Det står det: "Sauron har kommet tilbake. Forvist av Galadriel, uten hær eller allierte, må den fremvoksende mørkets fyrste nå stole på sin egen list for å gjenoppbygge sin styrke og overvåke skapelsen av ringene av makt, som vil tillate ham å binde alle folkene i Midgard til sin uhyggelige vilje."

Som du kan se, vil mange skuespillere og karakterer være tilbake i denne oppfølgersesongen, inkludert Morfydd Clark som Galadriel, Ismael Cruz Cordova som Arondir, Charlie Vickers som Halbrand/Sauron, Daniel Weyman som Stranger, Markella Kavenagh som Nori Brandyfoot, og mange andre.

Ta en titt på traileren for den nye sesongen nedenfor før den kommer 29. august.