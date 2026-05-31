The Lord of the Rings: The Rings of Power's fjerde sesong kan begynne å filme tidlig i 2027

Mens vi vet at The Lord of the Rings: The Rings of Power kommer tilbake i november for sin tredje sesong, er skjebnen til showet utover dette fortsatt i luften. Men etter en ny rapport fra The Hollywood Reporter å dømme, bør vi forvente mer fra denne epoken av Midgard i nær fremtid.

Det hevdes at selv om sesong 4 ennå ikke har fått grønt lys av Prime Video, er den nåværende planen at forproduksjonen skal starte høsten 2026 før full produksjon starter tidlig i 2027. Ettersom denne serien er en absolutt mastodont, bør vi ikke forvente en premieredato i 2027, da det sannsynligvis vil være en gang i 2028 når den fjerde sesongen kommer, forutsatt at grønt lys går gjennom og de neste episodene blir filmet.

Det virker sannsynlig at grønt lys vil skje, ettersom The Rings of Power fortsetter å være et av Prime Videos mest populære show, med rundt 185 millioner seere til dags dato over hele verden, pluss å være streamerens største lansering for et originalt show noensinne.