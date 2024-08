The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim går helt anime i første trailer

Mange venter spent på premieren på The Lord of the Rings: The Rings of Power neste torsdag, men det er ikke det eneste vi får se av J.R.R. Tolkiens univers i år.

New Line Cinema har endelig gitt oss den første traileren til The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, og det er helt tydelig at regissør Kenji Kamiyama tar en ganske annen tilnærming til dette universet enn Peter Jackson gjorde. Ganske interessant, ettersom Jackson produserer filmen som har premiere den 13. desember. Her er et sammendrag hvis du er forvirret over hva som skjer i traileren:

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim utspiller seg 183 år før hendelsene i den opprinnelige filmtrilogien, og forteller skjebnen til huset Helm Hammerhand, den legendariske kongen av Rohan. Et plutselig angrep fra Wulf, en smart og hensynsløs Dunlending-herre som søker hevn for sin fars død, tvinger Helm og hans folk til å gjøre en dristig siste innsats i den eldgamle festningen Hornburg - en mektig festning som senere skal bli kjent som Helms Deep. Héra, Helms datter, befinner seg i en stadig mer desperat situasjon og må samle viljen til å lede motstandsbevegelsen mot en dødelig fiende som har til hensikt å utslette dem fullstendig."