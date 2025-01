The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim nesten drepte regissøren

HQ

I et nylig intervju med IndieWire delte regissør Kenji Kamiyama og produsent Joseph Chou utfordringene bak kulissene med å skape The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Kamiyama snakket åpent om det intense presset i prosjektet, spesielt med tanke på den stramme tidsfristen. Samtidig avslørte Chou at Kamiyamas oppmerksomhet på hver minste detalj - helt ned til motion capture og den endelige animasjonen - var så ubarmhjertig at det "nesten tok livet av ham".

Animasjonen, som fokuserer på historien om Rohans kongelige familie under forsvaret mot Dunlendings, hadde en virvelvind av produksjonsplaner. Med over 60 animasjonsstudioer over hele verden som jobbet sammen, måtte teamet tøye grensene for å overholde tidsfristen. Å animere hester, som ofte regnes som en av de vanskeligste oppgavene innen animasjon, viste seg å være spesielt utfordrende.

The War of the Rohirrim har fått en del ros for sin unike tolkning av Midgard, men den har også møtt kritikk, særlig fra fans som forventer mer av en så elsket serie. Sluttproduktet er utvilsomt et resultat av en enorm innsats, men det er tydelig at ikke alle var like begeistret for denne anime-gjengivelsen. Har du sett filmen? Hva synes du om denne animeversjonen av Ringenes Herre?