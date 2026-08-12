The Lord of the Rings: War in the North slipper en remaster helt ut av det blå

HQ

En skygge stiger i nord, men en «shadow drop» har rammet Xbox-, PlayStation- og Steam-butikkene i form av « The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition har gjort sin debut, nesten 15 år etter at originalen ble lansert. Remasteren kom stort sett ut av det blå, men vekker allerede oppmerksomhet ettersom den bringer et solid RPG fra Tolkiens verden til moderne maskiner.

Selv om det kanskje ikke er like elsket som den populære co-op-sensasjonen *Battle for Middle-earth*, tilbyr * The Lord of the Rings: War in the North * en unik opplevelse ved at det er inspirert av de originale bøkene og filmene, men lar oss oppleve en i stor grad ufortalt historie ved siden av dem. Vi dykker ned i historien om Agandaûr, en svart númenóreaner og tjener av Sauron som har samlet en enorm styrke i ruinene av Fornost. Det er opp til oss, sammen med våre helter blant dverger, alver og mennesker, å beseire ham og hindre Sauron i å skaffe seg enda en hær å legge til sine enorme invasjonsstyrker.

Den oppdaterte versjonen av spillet kommer fra Aspyr, det anerkjente remaster-studioet som allerede har jobbet med å gjenopplive flere klassikere, og som i skrivende stund utvikler gjenkomsten av flere nostalgiske favoritter. Det er noen visuelle forbedringer, samt noen velkomne funksjoner som optimalisering for enkeltspiller og online-samarbeid, men i stor grad er dette spillet du elsket, gjenopplivet. Dette er spesielt hyggelig for PC-spillere, ettersom « The Lord of the Rings: War in the North hadde vært fjernet fra Steam-butikken siden 2019.