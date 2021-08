The Lord of the Rings-serien starter i september 2022

Flere år har gått siden Amazon bekreftet at de lager en svindyr serie basert på The Lord of the Rings aka Ringenes herre, men utenom kunngjøringer om skuespillere og en synopsis har vi ikke hørt stort om hva som er i vente. Derimot vil det nok avsløres langt mer fremover.

Amazon bekrefter i en pressemeldingen at innspillingen av The Lord of the Rings-serien nå er fullført, og avslører i samme slengen at den første episoden vil ha premiere den 2. september i 2022. Vi er altså fortsatt 13 måneder unna å se hvordan dette blir, men nå er i alle fall grovarbeidet ferdig.