The Macallan hyller skotsk kunstner i sin nyeste kolleksjon

Det skotske whiskydestilleriet The Macallan har annonsert en ny kolleksjon som hyller en av Skottlands fremste kunstnere. Den eksentriske Charles Rennie Mackintosh er inspirasjonen bak den nye The Tree of Life Collection, som ser ut til å fange kunstnerens teft og tilby den i ett av to forskjellige alternativer.

Den første er kjent som The Tree of Life by The Macallan og den andre er kalt Art is the Flower, og begge er fancy og elegante flaskeversjoner av en 46 år gammel single malt som ble destillert tilbake i 1979 og siden har modnet på to sherrylagrede eikefat i Speyside, Skottland.

Serien vil være svært begrenset med bare 112 karafler tilgjengelig globalt, og i forbindelse med lanseringen av denne serien la The Macallans kreative direktør Jaume Ferras til :

"The Macallan og Charles Rennie Mackintosh deler en ærbødighet for naturen, en ledende kraft i kunstnerskap og håndverk, og dette kommer til uttrykk i Tree of Life by The Macallan på begge utgivelsene. Vi har latt oss inspirere av Mackintoshs særegne naturskildringer og gjenspeiler dette i den eksemplariske kunsten å lage whisky, noe som har resultert i to eksepsjonelle nye whiskyutgivelser."

