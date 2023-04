HQ

Etter å ha spilt League of Legends i årevis, er det klart for meg at spillets univers og ekspansive karakterhistorie er de mest fascinerende aspektene. Selv om MOBA kanskje ikke er den beste sjangeren for å utforske historien i dybden (bortsett fra å gi ut midlertidige hendelser eller hudlinjer), har Riot heldigvis begynt å lage nytt innhold gjennom ulike medier, inkludert tegneserier, det populære Netflix-showet Arcane og noen forsøk på å mestre andre sjangre med titler som Legends of Runeterra. Deres siste tilskudd er A League of Legends Story-spillene, en samling titler av forskjellige sjangere utgitt av forskjellige utviklere som lar oss utforske nye muligheter gjennom bakgrunnshistoriene til favorittkarakterene våre. Og spenn deg fast, for Riot Forge har forberedt noen flere eventyr som skal slippes i 2023.

The Mageseeker: A League of Legends Story er et action-RPG utviklet av Digital Sun, skaperne av Moonlighter. I likhet med den velkjente indietittelen skiller The Mageseeker seg ut for sin nydelige 2D-pikselkunst med pittoreske miljøer som vil gi deg ærefrykt når du utforsker kartet. Selv om det er en svært hyggelig og til og med vanedannende opplevelse, har den noen mangler.

Historien begynner i Demacia, et rike som strengt forbyr bruk av magi. Jeg spiller som Sylas fra Dregbourne, en trollmann som ble fengslet i 15 år på grunn av en hendelse som avslørte hans manglende evne til å kontrollere kreftene sine. I starten av spillet introduserer en filmatisk begynnelsen på reisen min: Sylas har klart å rømme ved å stjele kreftene til vennen hans, Lux. Han setter byen i brann og flykter, klar til å starte en revolusjon mot det tyranniske monarkiet og magikerne.

Spillet starter med enklere sekvenser som fungerer som en introduksjon til kontrollene og den mer grunnleggende mekanikken. League of Legends fans vil bli glade for å høre at Sylas 'gameplay og ferdigheter har blitt sømløst tilpasset RPG-sjangeren. Som en rogue mage med en bruiser spillestil, bruker han petricite kjeder, et våpen som kan absorbere magi fra omgivelsene. Akkurat som i hovedspillet har han et grunnleggende og et ladet angrep, og han kan låse kjedene sine på fiender eller elementer i omgivelsene og trekke seg mot dem. Hans mest definerende egenskaper er alle opprettholdt, så mye at han også kan stjele fiendens evner og bruke dem mot andre.

Selv i normal vanskelighetsgrad er disse mekanikkene ganske enkle og enkle å mestre. For en som er ny i sjangeren, kan kampene føles litt vanskelige i begynnelsen mens de tilpasser seg de forskjellige ferdighetskombinasjonene og kjedebevegelsene, men det kan være overraskende enkelt for mer erfarne spillere. Hvis du leter etter en utfordring, vil det være bedre å gå rett til høyere vanskelighetsgrad. Men ikke la vakt ned: noen ganger skifter scenene fra et ganske tomt miljø til en rask rekke kraftige fiendtlige bølger.

Ved første øyekast kan det høres ut som kampene ender opp med å føles ganske kjedelige når du først får taket på dem, noe som kan være veldig tidlig. Det er imidlertid en unik vri: det magiske systemet dreier seg om elementære evner. Akkurat som det høres ut: ild, is, torden ... Hvert av elementene teller en annen, så du må bruke Sylas 'stjeleferdighet til god bruk og velge hvilke evner du skal ta. I tillegg avhenger magi av mana, som kan etterfylles etter å ha truffet fysiske angrep. Spillløkken tar en svært interessant vending takket være det: stjele, angripe, dashing og slå, igjen og igjen. Spillere må fokusere på forskjellige fiender for å drepe dem med et bestemt element, noe som skaper en ganske morsom opplevelse når det er for mange ting som skjer på skjermen.

Dessuten, etter noen bølger med enklere fiender, setter spillet deg også opp mot en god del mer utfordrende bosser på hvert oppdrag, slik at du kan bruke litt tid på å bli vant til nye angrepsmønstre og evner.

Når det er sagt, kan det være utfordrende å velge hvilken fiende de skal klinke til når de er for tett sammen, og det er noen merkelige feil som bremser handlingen. For eksempel slutter noen magikere å angripe helt når du kommer for nær dem. Fiendene kan også føles litt repeterende når du møter noen av dem en for mange ganger, spesielt under sideoppdrag. Spillet holder imidlertid ting friskt til slutt ved å la deg kjempe mot noen kjente League of Legends mestere og stjele deres definitive evner.

Når hvert oppdrag er over, er det på tide å gå tilbake til opprørets gjemmested. Mens du stadig møter nye mennesker og overbeviser dem om å bli med i opprøret, kommer de til denne leiren og starter sine egne butikker og verksteder, og tilbyr viktige oppgraderinger å kjøpe med ressursene du får fra fiender og kister. På den måten kan du permanent lære evnene du har stjålet, oppgradere statistikken din, øke mana-lagringen din og legge til alle forbedringene du trenger før du legger ut på et nytt oppdrag. I tillegg vil Sylas møte Outlaws for å slutte seg til hans sak som gir elementære bonuser under oppdragene. Kanskje dette er et enspillereventyr, men Outlaws er laget ditt, og forbedring av nivået er avgjørende for å øke den generelle kraften.

Hideout er der du vil oppleve de mer historiedrevne og karakterorienterte aspektene av spillet. Selv om det er sant at det meste av spillingen din vil bestå av slag og slag, er historien mesterlig utformet og lar deg dykke inn i Sylas fortid og forstå hvorfor han er så tørst etter hevn. Denne historien viser at han ikke bare er en skurk eller en frelser, men en mye mer nyansert karakter. Du kan også samhandle med forskjellige sekundære karakterer og delta i samtaler som lar deg utforske bakgrunnshistoriene deres og potensielt utvikle vennskap.

Som jeg nevnte tidligere, er retrostilen og pikselkunsten til dette spillet helt fantastisk, med stor oppmerksomhet på detaljer i både interiør og eksteriørdesign. I hvert nytt miljø kunne jeg ikke annet enn å bruke noen sekunder på å se meg rundt. Animasjonene til de viktigste League of Legends karakterene var også vanvittige: første gang Garen brukte sin ultimate jeg var helt målløs.

Men utover det estetiske, føltes kartet i seg selv for enkelt, for eksempel mange andre aspekter av spillet. Det var for lineært og begivenhetsløst. Jeg prøvde å samhandle med det, knuse ting, prøve å komme inn i nye områder ved å komme nær dører, trapper, sektorer som virket som de kunne føre et annet sted ... Ingenting av det fungerte. Selv om kister med ressurser var enkle å finne, ville spillet hatt godt av et puslespill eller to, eller noen flere sjanser til å utforske områdene utover bare å lese tapte notater.

Alt i alt er dette en gjennomført fornøyelig og underholdende tittel, som passer for både League of Legends fans og nykommere. The Mageseeker skiller seg perfekt ut som sitt eget unike spill. Faktisk kan det til og med være en flott inngang til League of Legends-verdenen, siden den flotte historiefortellingen og sjarmerende settingen sikkert vil tiltrekke seg noen RPG-nytelser til den velkjente MOBA. Til tross for de få manglene, anbefaler jeg denne opplevelsen som omtrent vil ta omtrent 12 timer å fullføre.