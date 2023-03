The Mageseeker: A League of Legends Story å lansere neste måned

Riot Forge venter ikke. Riot Games' publiseringsetikett for League of Legends spinoffs annonserte bare The Mageseeker: A League of Legends Story for noen uker siden, og siden den gang har vi blitt fortalt mer om plottet, mottatt en trailer og nå til og med fått en fast utgivelsesdato.

Som avslørt i en pressemelding, blir vi fortalt at The Mageseeker kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Switch 18. april 2023, og for å legge til dette har vi blitt informert om at per ordre nå er åpne for spillet, med basisutgaven som selges for $ 29.99.

Det vil også være en Digital Deluxe Edition av tittelen, som også inkluderer digitale elementer som Silverwing Supply Station Pack, Home Sweet Cave Decorations, noen eksklusive Spells og Unchained skins, med dette kommer inn på $ 39.99. Og det vil også være en fysisk Collector's Edition for $ 169.99 som inneholder en Sylas-statue, en kunstbok, deluxe kunsttrykk, Lux Comic Special Edition innbundet, Sylas og Lux emaljepinner, og et vinyllydspor, alt pakket i en tilpasset boks.

For å få et glimt av hvordan spillet vil være før lanseringen i april, sjekk ut teasertraileren nedenfor.