The Mandalorian & Grogu drar inn 163 millioner dollar i åpningshelgen

The Mandalorian & Grogu er den første Star Wars-filmen vi har sett på kino på syv år, og i løpet av den fire dager lange åpningshelgen har den spilt inn totalt 163 millioner dollar. Det er nok ikke så mye som Lucasfilm og Disney hadde håpet, men sett opp mot et produksjonsbudsjett på 150 millioner dollar, ser det ikke så verst ut.

Ryktene sier at takket være en heftig markedsføringskampanje, vil filmen trenge rundt 500 millioner dollar fra billettkontoret alene for å gå i null. De følgende helgene for The Mandalorian & Grogu vil være utrolig viktige, og den må sjarmere det internasjonale publikummet litt mer også. Ifølge Box Office Mojo spilte filmen inn 100 millioner dollar i USA, men globalt fikk den 63 millioner dollar.

En annen stor amerikansk suksesshistorie er Obsession. Skrekkfilmen ble tilsynelatende laget med et budsjett på bare 750 000 dollar, og likevel har den tjent inn 68 millioner dollar i ukene siden den debuterte på kino. Sterk jungeltelegrafen rundt Obsession får folk til å gå og se den, og den bryter til og med mønsteret med at en film mister interessen etter åpningshelgen. Obsession har bare blitt sterkere med tiden, noe som har gjort den til en av årets største suksesshistorier og en av de mest lønnsomme filmene på mange år.

Hvis du ennå ikke har sett The Mandalorian & Grogu, og vil vite om den er verdt å se, kan du sjekke ut vår anmeldelse her.