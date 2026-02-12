The Mandalorian & Grogu kan bli Disneys mest kostnadseffektive Star Wars-film hittil

HQ

Disney og Lucasfilm ser ikke ut til å være like villige til å åpne dørene like mye som før, og den nye Star Wars-filmen The Mandalorian & Grogu ser ut til å følge et mye strammere budsjett. Faktisk ser den ut til å bli den billigste filmen i serien noensinne, i hvert fall under Disneys eierskap.

Ifølge informasjon fra California Film Commission er produksjonsbudsjettet på 166,4 millioner dollar. Det er betydelig mindre sammenlignet med tidligere filmer, der The Force Awakens kostet 245 millioner dollar og The Last Jedi hele 317 millioner dollar. Selv Solo: A Star Wars Story, som var plaget av omfattende reshoots, kom opp i 275 millioner dollar og ble Lucasfilms første klare feilsteg.

For å sette det hele i perspektiv, her er en liste over alle de store Star Wars-filmene og hva de kostet å produsere :



Star Wars: Episode IV - Et nytt håp (1977): 11 millioner dollar



Stjernekrigen: Episode V - Imperiet slår tilbake (1980): 18 millioner dollar



Star Wars: Episode VI - Jedi-ridderen vender tilbake (1983): 32,5 millioner dollar



Stjernekrigen: Episode I - The Phantom Menace (1999): 115 millioner dollar



Stjernekrigen: Episode II - Klonenes angrep (2002): 115 millioner dollar



Stjernekrigen: Episode III - Sithenes hevn (2005): 113 millioner dollar



Star Wars: The Force Awakens (2015): 245 millioner dollar



Rogue One: A Star Wars Story (2016): 200 millioner dollar



Star Wars: The Last Jedi (2017): 317 millioner dollar



Solo: A Star Wars Story (2018): 275 millioner dollar



Star Wars: The Rise of Skywalker (2019): 275 millioner dollar



The Mandalorian og Grogu (2026): 166,4 millioner dollar



Kontrasten er slående når man ser tilbake. Da Star Wars: Episode IV - Et nytt håp hadde premiere i 1977, var budsjettet på beskjedne 11 millioner dollar - og filmen tjente senere inn ufattelige summer på verdensbasis. Både i løpet av den opprinnelige trilogien og prequel-trilogien økte kostnadene, men lønnsomheten holdt tritt. Det var først under Disney at balansen begynte å forrykkes.

Selv TV-satsingene har vært nesten urimelig dyre. The Acolyte skal ha kostet over 230 millioner dollar, mens to sesonger av Andor skal ha oversteget 645 millioner dollar til sammen. Men kanskje har Disney og Lucasfilm nå lært av sine feil. Det faktum at The Mandalorian & Grogu landet på 166,4 millioner dollar er et tydelig signal om en kursendring.