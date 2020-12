The Mandalorian har blitt streamet i over en milliard minutter i USA

Du ser på Annonser

Det har vært litt vanskelig for medier og analytikere å få helt oversikt over hvor populære serier og filmer er i denne streaming-æraen, fordi selskaper som Netflix og Disney velger å holde kortene tett på kroppen, og i Netflix' tilfelle er de avslørte statistikkene direkte misvisende.

Analysebyrået Nielsen forsøker dog å gjøre om på dette, og de har begynt å foreta gigantiske undersøkelser hvor de ser nærmere på presis hva seerne har sett, og hvor lenge de har sett det.

De kan nå avsløre, via Critical Hit, at det i løpet av november er blitt streamet over en milliard minutter av The Mandalorian i USA. Det er ifølge Nielsen fem ganger så mye som noe annet program på Disney+.

Vi skulle veldig gjerne hatt tallene for hele verden, for det er nok svimlende stort.