The Mandalorian kommer tilbake til « Disney+» i september, på en måte...

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Den eksakte datoen for når « The Mandalorian & Grogu» kommer på Disney+ er ennå ikke bekreftet, men vi vet når den Beskar-kledde dusørjegeren kommer tilbake på strømmetjenesten for et helt nytt eventyr.

En «helt ny spesialepisode» kjent som «Lego Star Wars: The Mandalorian er blitt avslørt. Dette er en ny historie i mindre skala som dreier seg om den talentfulle dusørjegeren og som tilsynelatende er basert på en tidligere del av historien hans, med Grogu ved sin side.

Den eksakte handlingsbeskrivelsen for spesialepisoden er ennå ikke avslørt, men teaserbildet viser Grogu i sin opprinnelige «babysele», så kanskje dette blir en nyfortelling av en av de tidligere sesongene i serien « The Mandalorian.

Når det gjelder premieredatoen for spesialepisoden, er denne satt til 2. september. På dette tidspunktet kan « The Mandalorian og Grogu allerede ha kommet på Disney+ eller være like rundt hjørnet, siden vi ofte bare må vente noen måneder før en film blir tilgjengelig på en strømmetjeneste etter kinopremieren.

Gleder du deg til mer «The Mandalorian»?