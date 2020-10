The Mandalorian oppsummert på 90 sekunder

Siden Disney+ ikke kom her til lands før i september er det nok enkelte av dere som fortsatt ikke har sett den meget underholdende The Mandalorian-serien eller eventuelt så den lenge før på...annet vis. Med tanke på at sesong to starter på fredag er det da kanskje greit med en oppsummering av hva som har skjedd? Dette har Disney nå gitt oss i form av en 99 sekunder lang trailer som i alle fall gir deg en helt grunnleggende oversikt og forståelse av hvordan dette eventyret startet.

