The Mandalorian Season 2-trailer jakter jedi

I dag har altså endelig Disney+ kommet til Norge, og allerede neste måned er det tid for andre sesong av The Mandalorian. Akkurat hva sesongen vil handle om har Disney og Lucasfilm prøvd å holde hemmelig. Frem til nå...

De to selskapene har nemlig gitt oss den første traileren fra The Mandalorian Season 2, og uten å røpe har vil de tydeligvis virkelig begynne å snakke om jedier og ta produksjonsverdiene til et enda høyere nivå. Hva mine forventninger etter denne angår er det vel bare å si som flere i trailere gjentar: This is the way!