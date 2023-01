The Mandalorian: Season 3 får ny trailer i natt

HQ

Allerede forrige september fikk vi den første traileren for tredje sesong av The Mandalorian, så det var litt overraskende da Disney kort tid etter utsatte premieren til 1. mars. Heldigvis har vi fått en lite plaster på såret nå før Disney gir oss en slikkepinne i natt.

Etter en stund med rykter bekrefter Disney og Lucasfilm at The Mandalorian: Season 3 får en ny trailer klokken 0215 i natt siden den vil vises under NFL Wild Card-kampen. For å fylle litt av ventetiden har vi fått en ny plakat som gjør det fullstendig klart at første episode fortsatt kommer den 1. mars.