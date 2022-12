Lucasfilm og Disney var raskt ute med å si at The Mandalorian ville fortsette på Disney+ en gang i 2023, men siden pandemien og slik fortsatt setter sitt preg på ting fryktet nok mange at det ville bli langt ut i året. Det viser seg altså å være langt fra tilfellet.

De to avslører nå at The Mandalorian sin tredje sesong starter på Disney+ den 1. mars, noe som feires med et bilde som får det til å virke som om den flotte duoen ikke vil være adskilt særlig mye denne gangen.