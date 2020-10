The Mandalorian Season 3-filmingen starter straks

Du ser på Annonser

De siste episodene av The Mandalorian var fortsatt rykende ferske da Disney bekreftet at en ny sesong allerede var godkjent, men denne gangen er de enda tidligere ute.

For etter lang tid med rykter bekrefter serie-lederen og produsenten Jon Favreau at filmingen av The Mandalorian Season 3 vil starte allerede i år, og at de bare jobber med å finne ut når Pedro Pascal og et par andre hovedfigurer er ledige fra sine andre prosjekter. Dermed er det lov å håpe at The Mandalorian blir årlig. I alle fall om sesong to lever opp til forventningene når den starter 30. oktober.