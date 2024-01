The Mandalorian Sesong 4 er avhengig av suksessen til filmen The Mandalorian & Grogu.

HQ

Vi var alle svært begeistret da Disney og Lucasfilm kunngjorde at The Mandalorian skulle filmatiseres, men det etterlot også et nagende spørsmål i luften: Hva skjedde så med seriens fjerde sesong?

Som mange av dere sikkert husker, kulminerte sesong 3-finalen av The Mandalorian med at Din Djarin og Grogu slo seg ned på gården sin etter endelig å ha beseiret Moff Gideon og bidratt til å gjenerobre Mandalore fra Imperiets klør for mandalorianerne under Bo-Katans kommando. Mando hadde tilbudt seg selv til Den nye republikkens regjering for å opprettholde ro og orden i Outer Rim, og det er uvisst hvordan paret ville gå inn i et nytt plot, men det ser ut til at både hendelsene i Ahsokas første sesong og fjorårets Hollywood-streik har endret planene noe.

Ifølge The Hollywood Reporter ser det ut til at den fjerde sesongen av The Mandalorian hadde manus klare til å gå i produksjon, men med forfatter- og skuespillerpauser ble planene endret, og ideen ble til The Mandalorian & Grogu-filmen. Det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke får en fjerde serie episoder på Disney+, men det betyr at det vil være mer avhengig av hva filmen gjør på kino.

The Mandalorian & Grogu skal regisseres av Jon Favreau, og manuset skrives for tiden av Favreau selv sammen med Dave Filoni, så vi kan forvente mer Star Wars-kvalitet på papiret.

Ville du foretrukket en fjerde sesong av The Mandalorian, eller tror du en film ville vært en bedre måte å utvikle historien på?