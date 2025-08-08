The Mandalorian-stjernen Gina Carano inngår forlik med Disney

HQ

I forkant av en rettssak i september ser det ut til at skuespillerinnen og eks-MMA-kjemperen Gina Carano har vunnet en knock-out mot Disney. Etter at hun fikk sparken fra The Mandalorian i 2021 på grunn av politiske tweets der hun kritiserte transmiljøet og sammenlignet det å være konservativ med å bli forfulgt av Tyskland på 1940-tallet, bestemte skuespilleren seg for å ta Disney til retten for det hun hevdet var en urettferdig oppsigelse.

Før rettssaken i det hele tatt kunne begynne, ser det ut til at Disney har viftet med det hvite flagget. Som rapportert av Deadline, har musen snudd i saken, og har kommet til et forlik med Carano. Detaljene i forliket er ennå ikke avslørt, og vi vet derfor ikke om Carano får millionene hun krevde i søksmålet, eller Mandalorian-rollen tilbake, men det ser ut til at Disney er åpne for et fremtidig samarbeid.

"The Walt Disney Company og Lucasfilm er glade for å kunngjøre at vi har kommet til enighet med Gina Carano for å løse problemene i hennes pågående søksmål mot selskapene", heter det i en uttalelse fra Disney. "Gina Carano var alltid respektert av sine regissører, medspillere og ansatte, og hun jobbet hardt for å perfeksjonere sitt håndverk samtidig som hun behandlet sine kolleger med vennlighet og respekt. Nå som søksmålet er avsluttet, ser vi frem til å finne muligheter til å jobbe sammen med Carano i nær fremtid."

Etter at Donald Trump ble president i januar i år, har det skjedd et tydelig skifte i hvordan store medieselskaper reagerer på politisk og "woke" innhold. Caranos synspunkter ble kraftig desavuert av selskapet for bare noen år siden, men nå er hun tilbake i bildet med alt tilgitt. Rent spekulativt kan vi si at selv om hun kanskje kan komme tilbake til Disney-prosjekter i fremtiden, tviler vi på at hun kommer til å være på vei til The Mandalorian med det første, ettersom stjernen Pedro Pascal er en kjent tilhenger av transmiljøet, og ikke ser ut til å følge Hollywoods "glem og tilgi"-tilnærming.