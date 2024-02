The Mandalorian-stjernen Gina Carano saksøker Disney for diskriminering og usaklig oppsigelse

HQ

Gina Carano, den tidligere MMA-fighteren som ble skuespiller, så ut til å gjøre det ganske bra for seg selv. Hun hadde store roller i The Mandalorian og den første Deadpool-filmen, men alt gikk i vasken da hun ga uttrykk for høyreorienterte meninger på sosiale medier.

Carano tok et oppgjør med Black Lives Matter, pronomen, påbudt maskebruk i 2020 og mer, og hevdet til slutt at hun var et offer i en av sine siste tweets, som lød som følger:

"De fleste mennesker i dag er ikke klar over at for å komme til det punktet der Naxi-soldater enkelt kunne samle tusenvis av jøder, fikk regjeringen først sine egne naboer til å hate dem bare fordi de var jøder. Hvordan er det annerledes enn å hate noen for deres politiske synspunkter?"

Nå saksøker hun Disney for usaklig oppsigelse og diskriminering, og hevder at hun ble umenneskeliggjort og at ordene hennes stadig ble forvrengt etter at hun ikke passet inn i det synet Disney og Lucasfilm ønsket at hun skulle ha.

Hun hevder at lignende synspunkter ble ignorert for hennes mannlige medspillere, og at hun ble fortalt at hun måtte komme med en offentlig unnskyldning for å kunne fortsette å jobbe. Søksmålet kommer til å bli finansiert av Elon Musk, som har lovet å støtte alle rettssaker der ytringsfriheten er truet. Joe Benarroch, sjef for Xs forretningsvirksomhet, sier følgende i en uttalelse:

"Som et tegn på X Corps engasjement for ytringsfrihet er vi stolte av å gi økonomisk støtte til Gina Caranos søksmål, noe som gir henne mulighet til å søke oppreisning for sin ytringsfrihet på X og muligheten til å jobbe uten mobbing, trakassering eller diskriminering."

Synes du Carano har rett?