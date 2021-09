The Many Saints of Newark går helt mafia i trailer nummer to

HQ

Mot slutten av juni fikk vi endelig se den første traileren fra The Sopranos-forgjengeren The Many Saints of Newark, men nå som premieren nærmer seg med stormskritt er det tid for en enda bedre titt.

I dagens trailer får vi se enda mer av hvordan unge Tony ble kjent med Dickie Moltisanti, og hvordan dette møtet etter hvert bragte førstnevnte på en ny vei som tydeligvis var ganske røff fra første stund.