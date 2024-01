HQ

Du har kunnet se The Marvels hjemme en stund nå hvis du er villig til å bruke noen ekstra kroner, men nå vet vi endelig når filmen som floppet på kino kan strømmes.

I en pressemelding kunngjøres det at The Marvels kommer til Disney+ den 7. februar, noe som betyr at vi bare er to uker unna å se med egne øyne om filmen er så dårlig som mange hevder.