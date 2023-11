The Marvels slår nok en negativ kinorekord for MCU.

HQ

Som mange nok har spådd, har The Marvels ikke akkurat satt verden i brann i sin tredje uke. Den problembelastede filmen ligger nå an til å ende på 6. plass i USA, noe som vil gjøre den til den raskeste filmen i MCU som faller ut av topp fem. De tidligere rekordholderne var The Incredible Hulk, Ant-Man and the Wasp og Captain America: The First Avenger, som alle brukte fire uker på å oppnå samme resultat.

The Marvels forventes å spille inn 8,8 millioner dollar i løpet av helgen, noe som vil plassere den bak Thanksgiving, Trolls Band Together, Wish, Napoleon og The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Dette er den tredje negative kinorekorden som The Marvels nå har slått for MCU i USA. Den hadde den laveste åpningen i serien, med 47 millioner dollar, og i forrige uke hadde den også det største fallet i andre uke, med en nedgang på 78 %.

Takk, Screen Rant.