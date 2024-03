The Marvels-stjernen ber folk gi den en "fair sjanse"

HQ

Det er ingen hemmelighet at MCU ikke skaper like mye magi som før, og det siste eksemplet på det er The Marvels. Filmen spilte inn litt over 200 millioner dollar på et budsjett på 274 millioner dollar, og nå har en av stjernene uttalt seg om reaksjonene på filmen.

Teyonah Parris, som spiller Monica Rambeau, sier til People at fansen bør "gi den en sjanse".</em> Parris uttalte også at hun gjerne skulle ha vært en del av presseturen i forkant av filmens lansering.

"Jeg har faktisk ikke vært med på en full pressevisning der jeg får møte fansen ansikt til ansikt", sa hun. "Jeg ville være en del av det og føle det."

Det er lite sannsynlig at Parris ville ha klart å overbevise en stor del av det potensielle publikummet, ettersom mange hadde bestemt seg for at de hatet The Marvels før de i det hele tatt hadde sett filmen, noe hun også understreker.

"Jeg tror det var mye snakk, og folk hadde ikke sett den. Så det er frustrerende når folk kommenterer ting de ikke har opplevd. Det er mange mennesker som har brukt mye tid, energi og talent på å få dette til... Hvis du ikke liker de første 10, 15 minuttene, er det helt greit. Tiden din er dyrebar. Men vi lager disse filmene slik at de kan være en flukt fra den virkelige verden i et øyeblikk av letthet, glede og fantasi."

"Du trenger ikke å like noe, men gi det en sjanse ved å faktisk se det og danne deg din egen mening", fortsetter hun. "Og hvis du gjorde det, så er det rettferdig. Det er det du føler, og det kan jeg ikke ta fra deg."

