The Marvels regissør: "Det finnes definitivt en superhelt-tretthet"

Marvel -toget tøffer av gårde i høst når vi på nytt skal stifte bekjentskap med både Loke og Brie Larsons superheltinne Captain Marvel, men det er ingen hemmelighet at Marvel siste produksjoner (med unntak av den tredje Guardians delen) ikke har levd opp til standarden fra Infinity Saga, og superhelt-trøttheten som har oppstått de siste årene er et faktum. Dette er noe The Marvels regissør Nia DaCosta er klar over, ifølge et intervju med Total Film (takk, GamesRadar). Hun tror imidlertid at oppfølgerens særegenhet vil få folk til å endre mening når The Marvels åpner:

"Jeg tror absolutt at det finnes en superhelt-tretthet. Den største forskjellen fra de andre MCU-filmene til nå er at den er skikkelig sprø og dum. Verdenene vi besøker i denne filmen, er helt annerledes enn andre verdener du har sett i MCU. Lyse verdener som du ikke har sett før."

Om filmverdenen er klar for flere sprø MCU-verdener, gjenstår å se til filmen har premiere 10. november. Hva synes du om superheltfilmer?