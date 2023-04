The Marvels-trailer drukner i misliker på YouTube

HQ

Det er en kamp i motbakke for Disneys og Marvels siste trailer for den kommende superheltfilmen The Marvels, som etter planen har premiere i vinter. Videoen, som ble publisert for bare to dager siden, har druknet i misliker og giftige kommentarer til tross for at studioet hevder at testvisningene for filmen har vært strålende. I skrivende stund har traileren 399.000 misliker mot 413.000 likes, noe som prosentvis gjør Marvels teaser til den mest mislikte i MCU-historien.

Vi kan sammenligne tallene med Guardians of the Galaxy Vol. 3 hvis 764 000 likes og 17 000 misliker er mye sunnere tall. Faktisk hadde ikke engang den ellers sterkt kritiserte She-Hulk det så ille, en serie hvis trailer trakk 786.000 likes og 553.000 misliker.

Hvis du ser på Marvels andre offisielle kanaler for spansktalende land, Latin-Amerika og Indonesia, er statistikken enda verre. Så det er tydelig at noe ikke stemmer her, og fansen ser ut til å være veldig opprørt over det som har blitt presentert.

Hva syntes du om traileren og hvorfor tror du den fikk så mye hat?