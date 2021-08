The Matrix 4 har fått navn og en trailer er på vei

HQ

Warner Bros. har vært ganske tydelige på at vi ville få høre mer om den kommende The Matrix-filmen på ukens CinemaCon, og det viser seg at de ikke hadde småtteri på lur heller.

For i tillegg til en pressemelding hvor de bekrefter at det vi frem til nå bare har kalt The Matrix 4 faktisk heter The Matrix Resurrections fikk de som er på messen se en trailer fra filmen som fortsatt har planlagt premiere i desember. Uten å røpe for mye indikerer den at Thomas A. Anderson og Trinity atter en gang er fanget i en simulasjon og ikke vet at de faktisk er det. Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente altfor lenge på at Warner Bros. slipper traileren på internett også, for undertegnede er mer enn klar for mer The Matrix.