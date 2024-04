The Matrix 5 bekreftet med The Cabin in the Woods-regissøren

Undertegnede mener at The Matrix Resurrections viser stort potensial i starten, men at den raskt bare blir rot og tull. Jeg er langt fra den eneste med denne oppfatningen, ettersom Lana Wachowskis solo-Matrix mislyktes både på kino og hos kritikerne. Man skulle tro at dette markerte slutten på Matrix på det store lerretet, men det er ikke tilfelle.

Warner Bros. bekrefter i en pressemelding at det kommer en femte The Matrix-film, men det blir uten en Wachowski i regissørstolen. Det er nemlig Drew Goddard (The Cabin in the Woods og Bad Times at the El Royale) som skal skrive og regissere filmen som ennå ikke har fått en tittel. Vi har ikke fått vite noe om rollebesetningen, så det blir interessant å se om Keanu Reeves og/eller Carrie-Anne Moss kommer tilbake.

Vi vet i hvert fall at det ikke blir en reboot eller noe sånt, for Warner Bros. Motion Pictures' produksjonssjef Jesse Ehrman sier følgende i en uttalelse :

"Drew kom til Warner Bros. med en ny idé som vi alle tror vil være en utrolig måte å videreføre Matrix-verdenen på, både ved å hedre det Lana og Lilly begynte for over 25 år siden og ved å tilby et unikt perspektiv basert på hans egen kjærlighet til serien og karakterene. Hele teamet hos Warner Bros. Discovery er begeistret over at Drew skal lage denne nye Matrix-filmen, og at hans visjon blir en del av den filmiske kanonen Wachowski-familien har brukt et kvart århundre på å bygge opp her i studioet."

Tror du at en femte The Matrix-film kan få stor gjennomslagskraft i disse dager? Hvordan og hvorfor?