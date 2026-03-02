The Matrix 5 er fortsatt under utvikling, og Drew Goddard jobber for tiden med manuset

HQ

Da The Matrix: Resurrections kom var det ikke akkurat noe som begeistret fans av serien, som håpet på en tilbakekomst som kunne se sci-fi-franchisen tilbake i den formen den nådde med den originale filmen. Men i likhet med oppfølgerne som fulgte etter den episke originalen, lot den fjerde filmen i serien mye å ønske, både når det gjaldt mottakelse og billettinntekter.

Det er på grunn av dette at vi nå lurer på om det faktisk kommer en femte The Matrix-film eller ikke. Men tilsynelatende har den fortsatt grønt lys, i hvert fall hvis vi skal tro regissør Drew Goddards siste kommentarer til ScreenRant.

Regissøren/forfatteren forklarte at The Matrix 5 er "fortsatt i arbeid. Jeg er i skrivehulen min og skriver. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å være i skrivehulen, men når jeg kommer ut, vil jeg ha nyheter å dele."

Det ser altså ut til at Keanu Reeves kan få en ny mulighet til å vende tilbake som Neo, men siden manuset fortsatt er langt unna, skal det sies at ting fortsatt kan skje med dette prosjektet, så det er nok lurt å ikke holde pusten på å se dette med det første.