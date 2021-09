The Matrix Resurrections-trailer kommer på torsdag

HQ

Da Warner Bros. annonserte at The Matrix 4 faktisk heter The Matrix Resurrections for omtrent uker siden hadde selskapet også vist frem en trailer til de som besøkte CinemaCon. Derfor var ikke jeg den eneste som håpet traileren ville offentliggjøres relativt raskt, noe den vil.

For nå har vi fått to teasertrailere som avslører at den skikkelige The Matrix Resurrections-traileren vil publiseres klokken 15 på torsdag. Den første og mest vage kan du se under, mens noen glimt av selve traileren får du ved å velge en av pillene på What is The Matrix-nettsiden. Sistnevnte gir deg to ganske kjente og ulike fortellerstemmer med noen utvalgte ord om The Matrix-universet. Begge disse pirrer helt klart nysgjerrigheten min. Hva med din?