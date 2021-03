The Medium slippes fysisk etter hvert

Du ser på Annonser

Vi vet at mange av dere nekter å kjøpe digitale spill og foretrekker følelsen av å åpne et fysisk eksemplar og lukte plastikken. Er du en av dem har du sikkert ikke spilt det briljante - men heldigitale - The Medium. Men frykt ikke.

I går avslørte Koch Media på Twitter at de nå har inngått en avtale med Bloober Team, som innebærer at både The Medium samt Observer: System Redux får fysiske utgaver:

"We're excited to announce our partnership with @BlooberTeam

for the physical releases of psychologic horror game #TheMedium and award-winning cyberpunk thriller #ObserverSystemRedux!"

Vi anbefaler å sjekke ut vår anmeldelse av The Medium, som du finner her, der vi forklarer hvorfor det er verdt din tid og penger.