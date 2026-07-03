The Mermaid Mask er «SOMEHOW, dobbelt så stor som Tangle Tower »

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Hvis du spilte Tangle Tower for noen år siden og likte den gåtefulle mordmysteriehistorien som utvikleren SFB Games hadde laget, vet du sikkert at spillet var ganske kortfattet og kunne fullføres på et par økter. Siden dette var tilfellet, og siden « The Mermaid Mask » – det neste kapittelet i «Detective Grimoire»-serien og oppfølgeren til «Tangle Tower» – lanseres 16. juli på PC, PS5 og Nintendo Switch 1 og 2, lurer du kanskje på hvor mye tid du må sette av for å fullføre spillet.

Vi stilte dette spørsmålet til SFB Games’ medgrunnlegger og The Mermaid Masks kreative leder, Adam Vian, i et nylig intervju, og svaret hans var ganske overraskende. Han avslørte at The Mermaid Mask er betydelig større enn Tangle Tower, og at du vil trenge «minst 12 timer» for å nå rulleteksten, selv om han innrømmer at det «sannsynligvis tar lenger tid.»

Vian fortalte oss følgende: «På en eller annen måte… PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE er spillet dobbelt så stort som Tangle Tower (som varte i omtrent seks timer). Jeg vil understreke at det IKKE var min intensjon. Jeg liker faktisk veldig godt den korte varigheten til Tangle Tower. Når det gjelder omfang, er The Mermaid Mask ganske likt – med det mener jeg at det er et sammenlignbart antall områder du besøker på kartskjermen. Men det som har endret seg, er tettheten – det er så mye mer å se, å finne, å tenke på – på hver eneste skjerm i spillet. Det er flere ledetråder, og det er så mye mer å si om hver enkelt av dem. Hver ledetråd er nå i 3D og kan roteres fritt i alle retninger, og mange av dem har endringer i tilstand og måter å samhandle med dem på. For eksempel er en av de første ledetrådene du finner en bok, en roman. Ok, så – du kan lese omslaget, ryggen, baksiden, du kan åpne den og lese takkelisten, dedikasjonen, se forfatterens bilde, og du kan til og med lese den første siden av selve historien! Ingen av ledetrådene i «Tangle Tower» var så spennende. Og det er den første ledetråden du finner i « The Mermaid Mask »!! Vent litt!!

«Så, ja, alt dette for å si – spillet varer i minst 12 timer, det er vi ganske sikre på. Sannsynligvis lenger.

«Å, og så har du kunstgalleriet med bak kulissene når du er ferdig. Det tar minst en halvtime til, i hvert fall.«

Det er klart at spillerne bør forberede seg på et mye mer detaljert og dyptgående eventyr sammenlignet med Tangle Tower, noe som kommer på et godt tidspunkt med tanke på at midten av juli ser ut til å bli en ganske mager periode for nye spill – noe som står i sterk kontrast til den kommende høsten...

For mer fra SFB Games og « The Mermaid Mask », kan du finne vårt fullstendige intervju med Vian her, der vi også diskuterer tilpasninger, arven etter «Tangle Tower», hva man kan forvente fra et linearitetsperspektiv, og også hva fremtiden bringer for «Detective Grimoire».